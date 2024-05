Allenatore contro arbitra - ' danneggiati per motivi politici'

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'fischia "" una delle due squadre, e l'protesta perché è di una parte politica contraria a quella della sua famiglia. E' accaduto - scrivono i quotidiani locali - la termine della finale play off di calcio di Terza categoria di Rovigo, tra la Rivarese e la Giovane Italia Polesella, terminata 2-1. Il tecnico sconfitto, Nicola Tosini. dopo la gara si è scagliatol', Benedetta Fugalli, che a suo dire avrebbe danneggiato la sua squadra con le sue decisioni: "Mio padre - ha dichiarato il mister - è il candidato sindaco del Pd alle elezioni comunali di Rovigo, mentre l'arbitro è candidata come consigliere comunale, con Forza Italia. È' stata una designazione inopportuna: siamo stati penalizzati e l'arbitro ci ha negato due rigori". Sorpreso il coordinatore provinciale ...

Uno degli obiettivi per la panchina del Milan potrebbe essere Thiago Motta . In settimana incontro decisivo per il futuro dell' Allenatore

Bologna cin cin: dopo 60 anni torna in Coppa dei Campioni! - Bologna cin cin: dopo 60 anni torna in Coppa dei Campioni! - La memorabile impresa del team rossoblu di Joey Saputo costituisce una sorta di anomalia in un sistema dominato e per certi versi oppresso dall'aristocrazia. L'ultima volta che il (...) ...