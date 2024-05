DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI | CHIAMBRETTI INAUGURA IL SUO NUOVO SHOW

(Di martedì 14 maggio 2024) Pierofa il suo ritorno a Rai3 con unprogramma: “di unadi” che prenderà il via stasera, martedì 14 maggio, alle 21.20. Dopo venticinque anni,e il suo cast celebrano leattraverso interventi di personaggi famosi del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della cultura. L’infotainment settimanale vedrà la partecipazione di Sofia Goggia, Giovanni Minoli, Edoardo Camurri, Costantino della Gherardesca, Francesca Reggiani, Rosalia Porcaro. E ancora nel “divedremo Giorgio Dell’Arti, Francesca Barra, Grazia Sambruna, Melanie Francesca e Maurizio Mannoni. In collegamento con Parigi, Londra e New York i corrispondenti ...

Donne sull’orlo di una crisi di nervi streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Piero Chiambretti , 14 maggio 2024 Questa sera, 14 maggio 2024, su Rai 3 va in onda in prima serata la prima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi , ...

Ascolti 14 maggio: vince Il Clandestino ma lo show de Il Volo prevale in share - Ascolti 14 maggio: vince Il Clandestino ma lo show de Il Volo prevale in share - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Ascolti: Canale 5 prende Il volo e batte Rai 1, male Chiambretti e Berlinguer - Ascolti: Canale 5 prende Il volo e batte Rai 1, male chiambretti e Berlinguer - Ottimi ascolti per Il volo su Canale 5: Mediaset vince la serata , i numeri del 14 maggio 2024 Cosa hanno guardato gli italiani al martedì sera Ce lo rivelano come sempre i dati auditel relativi agli ...

Donne sull’orlo di una crisi di nervi: il debutto di Chiambretti funziona, Mentana giganteggia - donne sull’orlo di una crisi di nervi: il debutto di chiambretti funziona, Mentana giganteggia - Il ritorno del conduttore in Rai dopo 21 anni è, come prevedibile, un ottimo contenitore di interviste (spicca Mentana): da affinare il format di contorno ...