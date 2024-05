Parma - spara al volto della moglie col fucile da caccia | Venite a prendermi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le ha massacrato il. Come a volerla distruggere, cancellare per sempre. E poi ha chiamato la polizia per denunciarsi. E’ successo a, dove si è consumato l’ennesimo, feroce femminicidio. Un 76enne ha ucciso la, coetanea. Stamattina, intorno alle 8.30, ha armato ildae nella loro abitazione in via Marx le hato in pieno. Dopo l’efferato omicidio, ha telefonato alla forze dell’ordine. Quando la polizia è giunta sul posto, ha trovato l’assassino vicino al cadavere. L'articolo proviene da Dayitalianews.