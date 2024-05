(Di mercoledì 15 maggio 2024) DEMOLIZIONE. Sull’area tra San Paolo d’Argon, Gorlago e Montello, in corso la demolizione dei fabbricati abbandonati: zona strategica per la viabilità tra le valli.

Via alla demolizione di altri due palazzi: "Così comincia la fase 3 dei lavori" - Via alla demolizione di altri due palazzi: "Così comincia la fase 3 dei lavori" - L’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi spiega come stanno procedendo i lavori di demolizione in via Pantaleoni, aggiungendo che oggi "dovrebbe arrivare un ornitologo, mandato dalla struttura ...

Ruspe ai Tri Plok: giù i capannoni, arriva un market - ruspe ai Tri Plok: giù i capannoni, arriva un market - Le ruspe e i macchinari dell’impresa «Milesi Geom. Sergio», in questi giorni, stanno radendo al suolo tutto. Le operazioni (Foto di San Marco) L’edificio in fase di demolizione ha ospitato negli anni ...

Trecase, abusivismo nel Parco Nazionale del Vesuvio: scattano le demolizioni - Trecase, abusivismo nel Parco Nazionale del Vesuvio: scattano le demolizioni - Opere realizzate senza autorizzazioni e in zona protetta: ruspe in azione in pieno parco nazionale del Vesuvio. È accaduto a Trecase, in zona via Tirone della Guardia, dove sono state abbattute una se ...