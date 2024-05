Vita da influencer - Barbascura X | Il successo grazie a un video sui cetrioli di mare Litigai con Burioni ma ora gli scienziati mi apprezzano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il “satiratore” da un milione di follower: “Il nome d’arte mi ha reso libero, i call center non sanno dove trovarmi. Sono stato il primo a parlare di scienza come al pub, ma oggi il rischio è essere una scrollata fra tante sulla tazza del cesso”

Papa: “La Carità non è l’amore di cui parlano canzoni e influencer” - Papa: “La Carità non è l’amore di cui parlano canzoni e influencer” - Il Papa in udienza generale ha parlato della terza virtù teologale: la Carità, senza la quale Fede e Speranza non reggono ...

Ludovica Valli, rivelazione sulle sorelle: “Sono una spettatrice della loro vita” - Ludovica Valli, rivelazione sulle sorelle: “Sono una spettatrice della loro vita” - Ludovica Valli si apre sul legame con le sorelle Beatrice ed Eleonora, rivelando il difficile rapporto che le lega. Scopri di più!

Il Papa: alla sera della vita saremo giudicati sulla carità - Il Papa: alla sera della vita saremo giudicati sulla carità - Sulla «più grande delle virtù» la catechesi settimanale. L'appello per la protezione degli indifesi a cominciare dai bimbi non nati. «La vita umana va protetta dal concepimento alla morte naturale» ...