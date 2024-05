Slimane in concerto al Teatro Leonardo di Milano | data e biglietti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il 26 gennaio 2025 innella tappa italiana del tour mondiale,in vendita a partire da giovedì 16 marzoarriva in Italia con un imperdibile appuntamento il 26 gennaio 2025 aldi. L’artista che ha rappresentato la Francia all’Eurovision Song Contest 2024 approda nel nostro paese con unamilanese che farà parte del suo tour mondialeWorld Tour, che toccherà Europa e Stati Uniti. La vendita deisarà aperta alle ore 10:00 di giovedì 16 marzo su livenation.it. Il video diin “Mon Amour” alla finale de L’Eurovision 20224 Nel 2016,ha vinto la quinta stagione di The Voice in Francia. Da allora ...

