Chiusa inchiesta su Turetta - Procura chiede il processo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'sul femminicidio di Elena Cecchettin è ormai, e ladi Venezia si appresta are ilper Filippo, l'ex fidanzato e reo confesso dell'omicidio. Iltore Bruno Cherchi ha convocato stamane una conferenza stampa a Venezia "per comunicazioni relative al procedimento penale nei confronti di Filippo".

