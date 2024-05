(Di mercoledì 15 maggio 2024) "non sono d'accordo con Nordio, è Nordio che è d'accordo con me!". Lo dice sorridendo l'avvocato Antonio Di, uno dei protagonisti di Mani Pulite, in un'intervista alla Stampa nella quale commenta non solo il progetto di legge in lavorazione negli uffici del Guardasigilli, ma anche le recenti inchieste legate al presidenteregione Liguria Giovanni Toti. Laè il male assoluto? L'ex magistrato risponde così: "Io professo senza se e senza me l’, ma non ho ancora capito alcuni politici e l’Associazione nazionale magistrati che dicono che con la...

Di Pietro sulla separazione delle carriere: "Non mina l'indipendenza della magistratura" - Di pietro sulla separazione delle carriere: "Non mina l'indipendenza della magistratura" - L'ex magistrato commenta le riforme della giustizia e il caso Toti che ha scosso la Liguria: "Non sono d'accordo con Nordio, è lui che è d'accordo con me. Tangentopoli non è mai finita" ...

Di Pietro Bum Bum: “La separazione delle carriere non intacca l’indipendenza della magistratura” - Di pietro Bum Bum: “La separazione delle carriere non intacca l’indipendenza della magistratura” - Un Di pietro sorprendente, almeno in parte, quello intervistato da Giuseppe Legato per La Stampa. La separazione delle carriere “Non ho ancora capito alcuni politici e l’Anm che dicono che con la ...

Si fa sul serio. La separazione delle carriere in Consiglio dei ministri il 29 maggio - Si fa sul serio. La separazione delle carriere in Consiglio dei ministri il 29 maggio - Tutti pensavano che andasse a chissà quando, invece il governo la approva appena prima delle Europee. Una spinta per Forza Italia. Poi, però, buio fitto: la ...