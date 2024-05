Allieva carabiniera suicida alla Scuola marescialli di Firenze - la lettera-denuncia dei genitori | Ci diceva ‘Mi sta rovinando la vita’

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Aveva 25 anni la giovanemortail 22 aprile scorsoe brigadieri dei carabinieri di. Oggi i familiari hanno scritto unaal sindacato Unarmando un clima di vessazioni tali da causarefiglia uno stato di costante stress e disagio che potrebbe averla indotta al suicidio. L’25enne, al secondo anno di corso, si sparò con la pistola di ordinanza dentro la. Nellaal sindacato iricostruiscono fatti e circostanze che provano lo stress psicofisico della figlia che, raccontano, “stava perdendo i capelli“. Come scrivono i, la figlia voleva abbandonare la ...

