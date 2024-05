Benzinaio onanista a Brescia - il video shock sta facendo il giro del web

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Non sai mai quale sarà la prossima tendenza virale dei social. Di sicuro, idi cattivo gusto hanno sempre grande successo. Come quello che sta spopolando nelle ultime ore di unche pratica dell’autoerotismo mentre introduce nel sedere il beccuccio di una pompa. L’uomo è stato ripreso da un passante, che poi urla verso di lui. Il protagonista rivolge anche uno sguardo in camera, ma non sembra più di tanto sorpreso. O quanto meno, cerca di mantenere il sangue freddo (ormai, la frittata era fatta). Naturalmente, non vi proponiamo ilintegrale, che tuttavia si trova agevolmente su X (non è un bello spettacolo), ma solo una versione censurata. Nonostante il blur, però, non protegge l’identità della persona in questione. Il signore, abbondantemente oltre la sessantina e con qualche segno di ...