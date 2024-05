F1 | Lando Norris - adesso è davvero nata una stella in McLaren

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La consacrazione che sgorga, direttamente, dalla prima (meravigliosa) vittoria della sua carriera nel Circus a quattro ruote della Formula 1. Un primo posto piazzato, a sorpresa e come per magia, davanti a chi potrebbe essersi già stancato di vincere: ladiha sorpresotutti gli addetti ai lavori realizzando il sogno più recondito della scuderia papaya e dei suoi tifosi vincendo il Gran Premio di Miami 2024 davanti a Max Verstappen, dominatore assoluto di questi anni di F1 alla guida di Red Bull. Certo, il talento del ragazzo di Woking non è mai stato messo in discussione da nessuno, ma l’assenza di una vittoria stava leggermente incrinando la sua (meritatissima) aura da predestinato.possiamo dirlo, senza paura di poter essere smentiti: il 5 maggio, data che vide ...

Per Lando Norris quella al gran premio di Miami è la prima vittoria in carriera in Formula 1. Tra i tanti vip che sono stati avvistati nelle varie scuderie non poteva non essere notato anche la stella NBA dei Miami Heat Jimmy Butler . Grande amico ...

La prima in carriera è arrivata, finalmente. Dopo tanta sfortuna o errori di valutazione nel mezzo (vedasi il GP di Russia 2021), Lando Norris si è preso il primo successo in F1 a Miami, avvantaggiato per l'ingresso della Safety Car che ha piazzato ...

