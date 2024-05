Parma - spara alla moglie e chiama il 112 | Venit - l’ho ammazzata

(Di mercoledì 15 maggio 2024), colpendola in pieno volto con il fucile, e la uccide. Poiil 112: “e,”. La tragedia a. Sul posto le volanti della polizia, che hanno trovato il corpo della vittima e il marito ancora nell’abitazione.Leggi anche: Beatrice Belcuore, carabiniera suicida a 24 anni, e i messaggimamma: “Regole assurde, perdo i capelli” “e ho ammazzato mia”. La tragedia questa mattina, 15 maggio, alle 8.30 quando un 76enne italiano hato il 112 per autodenunciarsi. Con un fucile da caccia hato, sua coetanea, colpendola al volto e uccidendola sul colpo in casa ...

