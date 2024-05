Celeste Dalla Porta - chi è l’ammaliante ed enigmatica attrice esordiente in Parthenope di Paolo Sorrentino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nuova musa ispiratrice? Daryl Hannah in versione Posillipo? Forma dell’acqua con squame e boccoli neri? Non possiamo ancora rivelarvi esattamente cosa sarà, farà, dirà, rappresenteràin, la protagonista del nuovo film diche tra poche ore avrà la sua anteprima mondiale in Concorso a Cannes. Ufficialmentenon è “né sirena né mito” e chissà se, come ipotizziamo, sarà una figura guida nell’osservare proprio quella Napoli che, mutatis mutandis, prenderà il posto che aveva Roma in La grande bellezza.è milanese, ha 26 anni (poco più di 24 mentre era sul set di), maturità al liceo artistico e una ...