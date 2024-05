Quotidiani sportivi - le prime pagine | Coppa Itali - finale Atalanta-Juventus

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 12 maggio 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 14 maggio 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Prime pagine: "Juve, sai essere una Dea" - Prime pagine: "Juve, sai essere una Dea" - Tuttosport apre con la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma per mercoledì 15 maggio alle 21:00. In basso si legge un trafiletto sul Torino, che sogna ancora l'Europa, mentre ...

La Gazzetta dello Sport: "L'ora di Pellegri, sarà l'uomo in più contro il Milan" - La Gazzetta dello Sport: "L'ora di Pellegri, sarà l'uomo in più contro il Milan" - Si è sbloccato e ora spera di chiudere l'ennesima stagione tormentata della sua carriera. "Toro, l'ora di Pellegri: è tornato al gol dopo un anno, sarà l'uomo ...