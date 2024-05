Ok commissione al dl superbonus - oggi in Aula al Senato

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Via libera dellaFinanze delal decreto. Lasi è riunita alle 10 e ha votato il mandato al relatore, Giorgio Salvitti, a riferire in, dove il provvedimento è attesoalle 15. Non ha partecipato alla seduta Forza Italia, né colre Claudio Lotito, né con un sostituto. E' possibile che il governo ponga la fiducia ed è stata convocata una capigruppo alle 12 che stabilirà il calendario dei lavori. Il voto finale di Palazzo Madama è atteso trae domani. Il testo, che deve poi passare in seconda lettura alle Camera, scade il 28 maggio.

