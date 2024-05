Il conto del Superbonus continua a salire | ad aprile oneri per 122 miliardi di euro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Frena la corsa al rialzo deglidelcheno, però, a crescere. Al 302024 l'onere a carico dello Stato è salito a 122,643di(122,24al 31 marzo) per la parte relativa alle detrazioni maturate per i lavori conclusi. Lo ha reso noto l'Enea nel resomensile indicando che ammonta a 117,588il totale degli investimenti ammessi a detrazione e a 112,025il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione.

