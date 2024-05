Blinken a Kiev per fare la rockstar | suona la chitarra al bar

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Fuoriprogramma per Antony, dopo una giornata di incontri con alti funzionari ed esponenti della società civile a. Il segretario di Stato americano è salito sul palco di un bar della capitale ucraina perre lae cantare con una band locale la hit del 1989 di Neil Young "Rockin' in the Free World".

Nelle scorse ore Antony Blinken , segretario di Stato degli Stati Uniti, ha fatto un’apparizione speciale in un locale di Kiev , la capitale dell’Ucraina, dove ha suonato e canta to “Rockin’ in the Free World” del canta utore statunitense Neil Young. ...

Guerra in Ucraina: Blinken a Kiev, Putin in cerca di appoggio da Xi - Guerra in Ucraina: blinken a kiev, Putin in cerca di appoggio da Xi - Lo Zar invoca negoziati inclusivi mentre il segretario di Stato americano rassicura Zelensky. La Cina propone principi per la pace, ma l’Ucraina è al limite ...

Il segretario di Stato Usa si esibisce in un night club di Kiev: Blinken canta e suona la chitarra - Il segretario di Stato Usa si esibisce in un night club di kiev: blinken canta e suona la chitarra - Il segretario di Stato statunitense si è esibito a sorpresa in un night club di kiev nel corso del suo quarto viaggio non annunciato in Ucraina #EuropeNews ...

Guerra Ucraina Russia, Kiev: "Ritiro truppe in alcune zone regione Kharkiv". LIVE - Guerra Ucraina Russia, kiev: "Ritiro truppe in alcune zone regione Kharkiv". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, kiev: 'Ritiro truppe in alcune zone regione Kharkiv'. LIVE ...