Carabiniera suicida - le accuse della famiglia | Ci diceva | questa scuola mi rovina la vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 15 maggio 2024 - Una lettera fiume indirizzata a Unarma, l’associazione sindacale dei carabinieri. È quella inviata dalladi Beatrice Belcuore, la 25enne originaria di Castelnuovo di Farfa che si è tolta lail 22 aprile, sparandosi con la pistola di ordinanza allamarescialli di Firenze. All’interno è contenuto un appello per trovare la verità e far luce sul fenomeno dei suicidi in uniforme. Ma anche frammenti di racconti e testimonianze che la giovane faceva di quanto vissuto allae di regole giudicate in alcuni casi eccessivamente rigide. Gli stessi che saranno raccolti dal sindacato e portati, tramite un esposto, domani alla Procura di Firenze. Fra gli episodi descritti c’è quello di ottobre 2023. "Beatrice - si legge - aveva contratto il Covid con associati sintomi febbrili e ...