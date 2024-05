Bce - dall' Ia rischi per il sistema finanziario

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Se ilabbraccerà in larga misura l'intelligenza artificiale, e i fornitori di strumenti di Ia saranno concentrati, "ioperativi (incluso ilo di cyberattacchi), la concentrazione di mercato e le esternalità delle istituzioni 'too-big-to-fail' potrebbero aumentare". Lo si legge in un'anticipazione del Rapporto Bce sulla stabilità finanziaria. "Un'ampia adozione dell'Ia potrebbe spingere verso un 'effetto-gregge degli operatori finanziari e aumentare le correlazioni di mercato", prosegue il Rapporto. Di fronte all'emergere diche l'attuale assetto normativo non può fronteggiare, "potrebbero dover essere considerate iniziative mirate".

