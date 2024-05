Maltempo a Milano - attivata la vasca di contenimento per il Seveso

Meteo, Italia spaccata in due: maltempo al Nord (bomba d'acqua a Milano) e prove d'estate al Sud (35 gradi in Sicilia). Le previsioni - Meteo, Italia spaccata in due: maltempo al Nord (bomba d'acqua a milano) e prove d'estate al Sud (35 gradi in Sicilia). Le previsioni - Il maltempo ha comportato pesanti ripercussioni sulla circolazione ... Mentre al Nord si prevede un accumulo di circa 120 mm di pioggia nei prossimi cinque giorni a milano, superando la media mensile ...

Maltempo a Milano, pioggia intensa e strade allagate: attivata la vasca contro le esondazioni del Seveso - maltempo a milano, pioggia intensa e strade allagate: attivata la vasca contro le esondazioni del Seveso - Allerta maltempo a milano. Il fiume Lambro ha livelli molto alti a causa della pioggia insistente e ciò ha causato un 'rigurgito' del corso d'acqua con fuoriuscite nel quartiere di Pontelambro, alla ...

Maltempo, la scuola Gianni Rodari a Opera a Milano chiusa per allagamento - maltempo, la scuola Gianni Rodari a Opera a milano chiusa per allagamento - La scuola Gianni Rodari a Opera alle porte di milano è stata chiusa questa mattina per allagamento. Gli studenti, i professori e il personale scolatico è stato invitato a lasciare lo stabile a causa d ...