Indagini sull' omicidio di Giulia Cecchettin chiuse dopo 7 mesi | cosa rischia Filippo Turetta al processo

Venezia, 1 maggio 2024 – Atteso il rinvio a giudizio per Filippo Turetta , il 22enne padovano che lo scorso 11 novembre uccise a Vigonovo l’ex fidanzata Giulia Cecchettin , prossima alla laurea. Le indagini sul caso che ha scosso l’Italia intera – ...

La Procura di Venezia si avvicina alla chiusura delle indagini su Filippo Turetta per l’Omicidio, sei mesi fa, di Giulia Cecchettin. Il giovane si diede alla fuga e dopo otto giorni fu individuato e arrestato in Germania, quindi trasferito in ...