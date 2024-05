Nintendo Switch 2 | L’annuncio è previsto per quest’anno fiscale

Leggi tutta la notizia su helpmetech

(Di martedì 7 maggio 2024) La prossima consolesarà annunciata “entro”, secondo il presidente diShuntaro Furukawa. In una dichiarazione rilasciata in concomitanza con i dati finanziari di fine anno di, il presidente della società ha sottolineato che sono passati più di nove anni daldell’attuale– o “NX”, come era noto all’epoca – nel 2015, e che le notizie sulla prossima console seguiranno prima della fine di marzo 2025. Ha anche annunciato che ci sarà unDirect a giugno, anche se si concentrerà sul software per l’attualee il cosiddetto “2” non sarà menzionato durante la presentazione. Ecco la ...