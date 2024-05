MENTANA APRE LA7 AI BIG DELLA POLITICA PER LE EUROPEE | ECCO LA MIA PROPOSTA

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lo storico confronto Berlusconi-Occhetto su Canale 5 (1994) Enricosi inserisce nel pantano che si è creato in vista del dibattito tra i leader dei partiti per le prossime Elezioni. L’unico previsto per ora è quello a Porta a Porta tra Giorgia Meloni e Elly Schlein giovedì 23 maggio alle 20.30 su Rai1. Bruno Vespa ha invitato Antonio Tajani per un confronto con Matteo Renzi ma il leader di Forza Italia ha risposto picche. Non ci sono leader di serie A e di serie B, o tutti insieme in un confronto all’americana o non si fa niente. Lo stesso ha detto Giuseppe Conte a cui è stato offerto un confronto con Matteo Salvini. Nel mentre l’Agcom monitora il rispettopar condicio. In tutto questo arriva ladi Enricoche d’intesa con i vertici di La7 offre due prime serate ...

Toni Capuozzo: «La lite tra Mentana e Gruber Non fa onore al giornalismo. io ai colleghi reggevo il microfono» - Toni Capuozzo: «La lite tra mentana e Gruber Non fa onore al giornalismo. io ai colleghi reggevo il microfono» - «Oggi mentana e la Gruber litigano in tv per alcuni minuti di trasmissione. Io sono di un'altra generazione, ho vissuto un giornalismo diverso che oggi vorrei dire (ma tra ...