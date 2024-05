(Di mercoledì 15 maggio 2024) A Como unè stato arrestato e poi inviato in un Cpr in attesa di rimpatrio. Noto per le molestie sulle, durante un controllo di polizia ha picchiato violentemente dueprima di essere fermato

Molesta le donne e scaraventa a terra i poliziotti: nigeriano rimpatriato - Molesta le donne e scaraventa a terra i poliziotti: nigeriano rimpatriato - Il 34enne, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, seguiva le donne e rivolgeva loro apprezzamenti non graditi. All'ennesima segnalazione i poliziotti sono tornati nell'autosilo dove ...

In Giappone ogni anno 68mila anziani muoiono in solitudine - In Giappone ogni anno 68mila anziani muoiono in solitudine - Sfiorano quota 70mila ogni anno in Giappone le morti in solitudine di persone anziane, a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione. Secondo i dati dell'Agenzia nazionale di polizia circa ...

La Polizia di Stato all’iniziativa “anti-bullismo” presso l’Istituto scolastico “Beethoven” di Casaluce - La Polizia di Stato all’iniziativa “anti-bullismo” presso l’Istituto scolastico “Beethoven” di Casaluce - La Polizia di Stato all’iniziativa “anti-bullismo” presso l’Istituto scolastico “Beethoven” di Casaluce, per la prevenzione ed il contrasto al bullismo ed al cyber-bullismo.