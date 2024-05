L’enorme galassia dei siti fake shop

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Una truffa che andava avanti da tantissimo tempo e che ha attirato l’attenzione dei principali media internazionali. Stiamo parlando deie della rete che si è creata a partire dalla Cina: capi di abbigliamento firmati, proposti a bassissimo prezzo sul web, per attirare gli utenti e fare incetta dei loro dati personali, compresi quelli per il pagamento digitale. Die Zeit in Germania, Guardian nel Regno Unito e Le Monde in Francia hanno messo insieme i pezzi di questo puzzle, provando a raccontare ai loro lettori quanto vasta fosse la truffa e quanto ampia la platea delle persone potenzialmente raggiungibili da questi malintenzionati. Secondo una stima dei ricercatori che hanno supportato l’inchiesta giornalistica – e che anche Giornalettismo ha avuto modo di sentire, come si vedrà in un altro passaggio del nostro ...

Dal gennaio 2023, il Cremlino ha aumentato gli sforzi per diffondere in rete notizie false o dare ampia risonanza alle opinioni delle ali più estreme della politica occidentale, in modo da minare il sostegno all'Ucraina

Secondo Espn , il pugile Ryan Garcia è risultato positivo per due volte all’ostarina, un anabolizzante vietato dal 2008, prima del match vinto lo scorso 20 aprile contro Devin Haney. L’emittente cita come fonte l’Associazione volontaria antidoping ...

L'ultimo capitolo di Escape Fake, "Problemi con eLiza", affronta il tema dei deepfake e della disi - L'ultimo capitolo di Escape fake, "Problemi con eLiza", affronta il tema dei deepfake e della disi - In un'epoca in cui dilaga la disinformazione, la nuova stanza dell’escape game in realtà aumentata Escape fake, "Problemi con eLiza", sfida i giocatori a correggere fatti storici distorti e a ...

“I figli sono finiti”: nel nuovo libro di Walter Siti l’amicizia parla dei cambiamenti della società - “I figli sono finiti”: nel nuovo libro di Walter siti l’amicizia parla dei cambiamenti della società - L’incontro tra due uomini, dirimpettai a Milano: Augusto ha 70 anni, ha subito un trapianto di cuore ed è vedovo da poco, Astore è un 20enne che si considera un nomade digitale. Tra i due nascerà una ...

Rovazzi, il video del telefono rubato finisce al Tg5 per parlare di criminalità a Milano. Ma era solo per promuovere il nuovo singolo… - Rovazzi, il video del telefono rubato finisce al Tg5 per parlare di criminalità a Milano. Ma era solo per promuovere il nuovo singolo… - Nessun telefono rubato a Rovazzi: il video diventato virale è stata una mossa di marketing per parlare del nuovo singolo con Il Pagante ...