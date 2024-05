Superbike | Danilo Petrucci - quando tornerà in sella a Barni?

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Più di uno spavento. Più di un brutto incidente. Fortunatamente, però, le conseguenze sono state piuttosto ridotte se messe a paragone con ciò che sarebbe potuto accadere. Dopo essersi infortunato durante un allenamento di Motocross,sta vivendo una difficile convalescenza (spalla, scapola e mandibola coinvolte dopo il brutto botto) che volge, però, verso il suo recupero.potrà tornare inil centauro ternano? L’azzurro potrebbe salire nuovamente inalla suaSpark Racing nei test che andranno in scena in quel di Misano a fine mese. Questa è la speranza di tutta il team che, intanto, si coccola l’esordiente Nicholas Spinelli, esordiente in grado di primeggiare in Gara 1 di Assen....

Non sono state ore così piacevoli per Danilo Petrucci . Il pilota italiano del Mondiale di Superbike è stato vittima di un incidente a Cingoli (Macerata), dove stava affrontando una sessione di allenamento in Motocross. Petrucci ha perso il ...

Danilo Petrucci è stato dimesso stamattina dall’ospedale “Torrette” di Ancona, cinque giorni dopo la terribile caduta avvenuta in allenamento sulla moto da cross sulla pista di Cingoli, vicino Macerata. Petrux ha riportato fratture alla mascella, ...

Wednesday, 8 May 2024 06:48 GMT - Wednesday, 8 May 2024 06:48 GMT - “Grande spavento” per il ternano infortunatosi praticando motocross; danilo ci parla anche del percorso di recupero ...

Il ternano aggiorna sulle sue condizioni dopo la terribile caduta avuta mentre si allenava facendo motocross - Il ternano aggiorna sulle sue condizioni dopo la terribile caduta avuta mentre si allenava facendo motocross - Dopo la terribile caduta di un mesetto fa, avvenuta mentre si allenava facendo motocross, danilo Petrucci prosegue il suo percorso ... Intervistato dal sito ufficiale del Mondiale superbike, riguardo ...

MotoGP | Petrucci: "Conoscendo Dall'Igna, non si lascerà scappare Marquez" - MotoGP | Petrucci: "Conoscendo Dall'Igna, non si lascerà scappare Marquez" - Uno che la pensa così è danilo Petrucci. L'ex pilota di MotoGP ed attuale pilota della superbike, che si sta riprendendo da un duro incidente in allenamento, conosce bene l'ingegnere veneto dai tempi ...