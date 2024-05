Tragedia a Parma - uccide la moglie a fucilate in casa e chiama il 112 | Venit - l’ho ammazzata

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La terribile scoperta è avvenuta nella prima mattinata di oggi, mercoledì 15 maggio, in un appartamento di uno stabile in via Marx a, dopo unata al 112. "e, ho ammazzato mia'' avrebbe riferito l’uomo al telefono.

