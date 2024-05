Gudmundsson Napoli - concorrenza da Inter e Premier | spunta la scelta del giocatore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilè molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra segueper rinforzare l’attacco nella prossima stagione. In casaè giunto il momento di cancellare il passato e concentrarsi sul futuro. Le ultime uscite determineranno il piazzamento in classifica degli azzurri, i quali si giocheranno fino alla fine un posto in Conference League con la Fiorentina. I dati della stagione in corso non sono per nulla entusiasmanti, motivo per il quale è necessario invertire la rotta. L’obiettivo della dirigenza ed ovviamente del presidente De Laurentiis è quello di formare una rosa all’altezza, in modo tale da tornare a competere ad alti livelli. A tal proposito, alla Corte del Vesuvio potrebbe concretizzarsi una mini rivoluzione che con ogni probabilità andrà a “colpire” anche numerosi big. La linea di Aurelio De ...