Abusi sessuali su minore - nei guai farmacista tarantino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoÈ finito in manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata su unadi 12 anni. Si tratta di un46enne di Taranto. A denunciare l’accaduto, come emerge dalle indagini, sarebbe stata la giovanissima vittima che ha trovato il coraggio di confidare le molestie subite prima alla maestra e in seguito alla Polizia. Dai racconti della piccola vittima, sarebbe emerso che l’uomo (padre del suo fidanzatino) avrebbe iniziato l’approccio mostrando alla ragazzina foto di donne seminude e raccontando dei rapporti intimi avuti con la moglie. Il 46enne avrebbe in più occasioni cercato di restare solo con la 12enne, creando situazioni per fare allontanare il figlio. Avrebbe anche inviato degli sms alla ragazzina per convincerla a lasciarsi andare, scrivendole che era questione di chimica e non di età, comprando il ...