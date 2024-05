Tutti i colori della musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Arezzo, 15 maggio 2024 – Si concluderà giovedì 16 maggio, al Teatro Mecenate di Arezzo, il laboratorio di teatrole che ha coinvolto l’intero plessoScuola Primaria “Monte Bianco” di Arezzo, dell’Istituto Comprensivo “G. Vasari”. Il laboratorio, a cura di Orchestra Multietnica di Arezzo in collaborazione con OfficineCultura, ha tenuto impegnate le 7 classi del plesso nel corso dell’intero anno scolastico ad iniziare dalla partecipazione, in autunno, nell’ambito del progetto Sarabanda, ad una lezione concerto dell’OMA rivolta agli studenti, per proseguire poi nel laboratorio trae teatro. “”, questo il titolo dell’evento che vedrà protagonisti i piccoli studentiMonte Bianco guidati in scena da Natalia Marcalain e Mariel Tahiraj. Un evento costruito insieme alle ...