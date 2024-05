Supercoppa Italiana | ecco quando si gioca e chi partecipa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Una nuova sfida, questa volta decisiva. Questa sera si disputerà la finale di Coppa Italia 2023-2024. I due contendenti, Juventus e Atalanta, oltre arsi un trofeo, il secondo dell’anno dopo lo scudetto andato all’Inter, saranno anche oggetto di una nuova sfida per l’anno prossimo. Entrambe, infatti, a prescindere dal risultato che raggiungeranno stasera, saranno impegnate d’ufficio nella2024-2025. La Juventus e l’Atalanta si affronteranno per la seconda volta in quattro anni nella finale di Coppa Italia. I bianconeri detengono il record di successi nella manifestazione, ben 14. Quattro trofei li ha vinti Allegri, che va a caccia del quinto alloro. L’Atalanta invece hato cinque finali e ne ha vinta solo una, nel 1963. Per le due squadre, però, il significato che assume questa finale è ...