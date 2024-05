Il Napoli si informa su Rugani Il difensore però sta per rinnovare con la Juve Pedullà

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’esclusiva di Alfredosu. Ilè vicino al rinnovo con lantus, mancherebbe solo la firma. Tuttavia, nell’attesa della firma, alcuni club hanno chiestozioni su di lui. Tra questi anche ilche in estate dovrà acquistare un paio di giocatori per la difesa. De Laurentiis pronto ad offrire un triennale al ragazzo se non dovesse concretizzarsi il rinnovo. Sondaggio delperScrive: Già dalla scorsa estate vi stiamo raccontando che Danielee lastanno parlando in modo fitto per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno fino al 2026 con probabile opzione fine al 2027. Sono state concordate le cifre, manca la firma e c’è ...

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la 26ma giornata della Serie A. L’Inter ha sconfitto il Lecce per 4-0 con la doppietta di Lautaro Martinez, la rete di Frattesi e il sigillo di de Vrij. I neroazzurri si confermano al comando della ...

La prossima stagione, in casa Napoli , ci sarà una nuova rivoluzione. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole infatti avviare un cambiamento e molti potrebbero essere i calciatori che rischierebbero di non essere confermati. Un investimento ...

Il Napoli si inserisce nella trattativa di rinnovo tra Daniele Rugani e la Juventus - Il napoli si inserisce nella trattativa di rinnovo tra Daniele rugani e la Juventus - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Juventus, rinnovo con Rugani non ancora definito: spunta l'interesse del Napoli - Juventus, rinnovo con rugani non ancora definito: spunta l'interesse del napoli - La Juventus sarebbe pronta a prolungare il contratto di Daniele rugani ma al momento non c'è ancora niente di definitivo. A tal riguardo il napoli starebbe valutando la situazione in quanto ...

Firma di nuovo per la Juventus: incubo Napoli al fotofinish - Firma di nuovo per la Juventus: incubo napoli al fotofinish - Calciomercato Juventus, firma di nuovo con i bianconeri: accordo ad un passo per il prolungamento del contratto e incubo napoli ormai alla fine ...