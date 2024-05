Napoli su Luis Alberto

(Di mercoledì 15 maggio 2024)vuole dare tutto se stesso nelle ultime due partite per portare la Lazio in Europa League e salutare al meglio una piazza che lo ha amato tanto, come non gli era mai capitato nella sua carriera. Il ‘Mago’, oggi 31enne e sbarcato a Roma nel 2016, aveva annunciato pubblicamente la sua decisione di andare via lo scorso mese di aprile. La priorità di, da almeno due anni a questa parte, è quella di tornare in Spagna. Il Cadice lo vorrebbe fortemente, ma solo al verificarsi di due condizioni: la salvezza (molto difficile) nella Liga e con una una operazione dai costi sostenibili. Allo stato attuale però è illa squadra che ha mosso i passi più concreti per lo spagnolo. Nei piani di Giovanni Manna, neo direttore sportivo delin attesa solo ...

