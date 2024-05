Mondiale per club 2025 - la lista si aggiorna | c’è anche il River Plate

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Continua adrsi il numero delle squadre qualificate alperilgiocherà la prossima competizione. Gli argentini, che con la vittoria contro il Libertad per 2-0 in Copa Libertadores hanno conquistato gli ottavi, si sono assicurati un posto grazie al ranking. Ora le qualificate sono 27, ne mancano solo 5. La competizione si disputerà negli Stati Uniti e il nome ufficiale sarà Mundial dees FIFA e vedrà la partecipazione diprovenienti da ciascuna delle sei confederazioni. L'articolo CalcioWeb.

