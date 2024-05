RENGA NEK | le stelle del pop italiano in concerto il 20 luglio al Pordenone Live

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si arricchisce di un nuovo evento il calendario del festival2024, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori il Parco San Valentino nei mesi più caldi della bella stagione. Dopo i già annunciati concerti di Mr. Rain (18) e Kid Yugi (11 agosto), a salire sul palco, sabato 20(inizio alle 21.30), saranno le star del popFrancescoe Filippo Nek Neviani, che continuano il loro viaggio musicale assieme sui palchi dell’estate, portando un unicoanche in Friuli Venezia Giulia. Ilsarà l’occasione per ascoltare i successi dei repertori di entrambi gli artisti, canzoni che hanno emozionato diverse generazioni. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di ...