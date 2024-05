Francia | agenti penitenziari protestano in tutto il Paese dopo uccisione 2 guardie

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Parigi, 15 mag. (Adnkronos) – Centinaia diin tutta lastanno protestandoche ieri uomini armati hanno ucciso duein un’imboscata a un casello autostradale della Normandia e hanno liberato Mohamed Amra, detenuto legato a omicidi e traffico di droga. Stamattina, gruppi dicarcerarie hanno bloccato gli ingressi delle carceri inil, alcuni di loro hanno bruciato pallet e pneumatici.Glimanterranno un minuto di silenzio alle 11 in memoria degliuccisi e in sostegno degli altri tregravemente feriti nel raid contro un convoglio carcerario che trasportava il detenuto, ...

Tre agenti penitenziari sono stati uccisi in un assalto a un cellulare che trasportava un detenuto nel dipartimento di Eure, in Normandia. Mohamed A. soprannominato «La Mouche», trentenne originario del quartiere di La Sabliere, a Rouen, condannato ...

