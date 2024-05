Realme supera i 200 milioni di spedizioni globali e lancia nuovo GT5 Pro

(Di lunedì 27 novembre 2023)i 200diin Cina ilGT5 Pro, con prestazioni e immagini senza pari, l’unico brand di smartphone in crescita in Europa, ha ufficialmente annunciato che le suedi smartphone hannoto i 200di unità. Inoltre, il 7 dicembre lancerà in Cina ilmodello all’avanguardia GT5 Pro., fondata nel 2018, è diventata in pochi anni un importante player nel mercato globale degli smartphone. Ha raggiunto il traguardo delle 100di vendite nel 2021 e ha continuato a crescere con rapidità, diventando il quinto marchio più veloce a ...

Maersk lancia un gateway per il trasporto aereo a Miami per il mercato di Stati Uniti, Asia e America Latina - Maersk lancia un gateway per il trasporto aereo a Miami per il mercato di Stati Uniti, Asia e America Latina - (FERPRESS) – Roma, 10 MAG – A.P. Moller – Maersk (Maersk) ha ampliato la propria presenza nelle operazioni di trasporto aereo di merci con l’attivazione in aprile di una soluzione gateway a servizio c ...

Ma il tablet che fine ha fatto Secondo gli ultimi dati non solo è vivo e vegeto, ma sta andando anche bene - Ma il tablet che fine ha fatto Secondo gli ultimi dati non solo è vivo e vegeto, ma sta andando anche bene - Gli ultimi dati rilasciati da Canalys evidenziano un lieve aumento dell’1% nelle spedizioni globali di tablet nel primo trimestre del 2024, totalizzando 33,7 milioni di unità e questa crescita, ...

Cala il traffico aereo globale delle merci, ma i noli tengono - Cala il traffico aereo globale delle merci, ma i noli tengono - La rilevazione di WorldACD Market Data sul trasporto aereo globale delle merci mostra nella prima settimana di maggio 2024 una riduzione dei volumi. Le tariffe però restano stabili.