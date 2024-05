La Polizia spara e uccide | Ohio - le immagini choc dalla dashcam

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ladi Columbus inha ucciso un uomo che aveva ingaggiato uno scontro a fuoco con gli agenti. Il 22enne, un uomo della sicurezza di un deposito Amazon a West Jefferson, avevato al suo superiore sul posto di lavoro, mancando il bersaglio. Poi si è dato alla fuga in auto ed è stato intercettato. E' scesovettura e ha aperto il fuoco verso un agente, ferendolo lievemente.Infine diversi poliziotti gli hannoto e Ali Hamsa Yusuf è morto per le ferite riportate. Lesono state catturatedash cam della macchina dellabody cam di un agente.

Due cavalli della polizia smarriti seminano il Panico in auto strada correndo “contromano” . È successo negli Stati Uniti: i due animali interrompono il traffico auto stradale a Cleveland, in Ohio. Il video pubblicato dal Dipartimento dei trasporti ...

Frank Tyson , un afroamericano di 53 anni, è morto sotto la custodia della polizia a Canton, in Ohio , dopo che un agente lo ha bloccato a terra con il ginocchio sul collo e poco dopo aver gridato “non riesco a respirare”. Frank Tyson è stato ...

Ohio, poliziotti uccidono uomo che aveva sparato al suo superiore: le immagini della dash cam - ohio, poliziotti uccidono uomo che aveva sparato al suo superiore: le immagini della dash cam - La polizia di Columbus in ohio ha ucciso un uomo che aveva ingaggiato uno scontro a fuoco con gli agenti. Il 22enne, un uomo della sicurezza di un deposito ...

Polizia uccide giovane aviatore afroamericano in Florida, diffuso il video della morte di Roger Fortson - polizia uccide giovane aviatore afroamericano in Florida, diffuso il video della morte di Roger Fortson - In un video diffuso dalla polizia della Florida si vedono le immagini della morte di Roger Fortson: il 23enne ha aperto la porta e il vicesceriffo l'ha freddato con 6 colpi ...

Matteo Falcinelli, la madre: “Tortura disumana, polizia USA come la Gestapo nei lager” - Matteo Falcinelli, la madre: “Tortura disumana, polizia USA come la Gestapo nei lager” - Matteo Falcinelli, la madre dello studente arrestato a Miami: "Tortura disumana, la polizia americana è come la Gestapo nei lager nazisti" ...