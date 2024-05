Parma - uccide la moglie e poi chiama il 112 | Venit - l’ho ammazzata

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il 76enne è stato arrestato “e ho ammazzato mia”. Sono le 8.30 quando un 76enne italiano hato il 112 per autodenunciarsi. Con un fucile da caccia ha sparato alla, sua coetanea, colpendola al volto endola sul colpo in casa loro, in via Marx, a. Sul posto le volanti della Polizia

Una donna è stata uccisa dal marito 76enne in casa a Parma : l'uomo ha sparato alla moglie con un fucile , poi è stato arrestato per il Femminicidio

