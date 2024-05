Aggressione maestra ad Ostia - Donne per la sicurezza | Le istituzioni facciano la loro parte

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “La notizia della codarda, subita martedì 7 maggio anei confronti di una, ripropone con forza il tema del contrasto al fenomeno delle aggressioni a docenti. L’Associazioneper laETS esprime solidarietà e sostegno all’insegnante e plaude l’iniziativa e l’intervento del Capogruppo Lega del municipio di, Monica Picca che si batte da sempre con coraggio per la legalità e la giustizia contro la illegalità diffusa e la prepotenza” così Barbara Cerusisco, presidente Associazioneper Laets, in una nota stampa. “L’Associazione è inoltre grata dell’intervento del Ministro Valditara che oggi sarà presente aper dare la sua vicine solidarietà all’insegnante- continua- ...

Schiaffi e calci alla maestra per aver rimproverato un bambino , ma non "uno qualunque". «Non ti devi permettere di sgridare mio figlio , siamo gli Spada» e via alla ...

Ostia, maestra picchiata da una mamma del clan Spada: il ministro Valditara in visita all’istituto - Ostia, maestra picchiata da una mamma del clan Spada: il ministro Valditara in visita all’istituto - L’aggressione La visita del Ministro dell’Istruzione arriva dopo l’episodio in una una mastra dell’istituto era stata aggredita in seguito ad un rimprovero che l’insegnante avrebbe rivolto al figlio.

Maestra aggredita a Ostia da clan Spada, domani Valditara in visita a scuola - maestra aggredita a Ostia da clan Spada, domani Valditara in visita a scuola - Domani il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, sarà a Ostia e si recherà in visita al plesso dove una maestra è stata aggredita da una donna della famiglia Spada. Successivamente il ministro ...