Tottenham-Rennes Conference League | 9 dicembre ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici | focolaio Covid negli Spurs

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilal momento dei sorteggi era favorito per la vittoria dellama in autunno ha fatto di tutto per complicarsi la vita. Cambio in panchina, espulsioni, risultati deludenti e la chicca, in negativo naturalmente, della storica sconfitta contro il Mura che ha precluso agliil primo posto. La gara contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

globalistIT : Tempismo non proprio ottimale - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Tottenham, focolaio #COVID19 nella squadra di #Conte Ma la decisiva sfida contro il #Rennes si giocherà ???? #LBDV #… - zazoomblog : Focolaio Covid nel Tottenham di Conte sei giocatori contagiati alla vigilia della gara con il Rennes - #Focolaio… - zazoomblog : Focolaio Covid nel Tottenham di Conte sei giocatori contagiati alla vigilia della gara con il Rennes - #Focolaio… - LeBombeDiVlad : ?? #Tottenham, focolaio #COVID19 nella squadra di #Conte Ma la decisiva sfida contro il #Rennes si giocherà ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Rennes

... persa nei minuti di recupero contro l'Ajax, e la qualificazione alla prima Conference League, dove peraltro domani può eliminare dal giorne ildi Conte se gli Spurs non vinceranno aE adesso? Per il momento però il match di Conference League contro il, in programma per ... Per questo ilpotrebbe chiedere di posticipare le sfide, compresa quella con il Brighton, e ...Tottenham head coach Antonio Conte is facing selection headaches across the board for the visit of Rennes following a Covid-19 outbreak at the club.Dopo il rinvio della gara contro il Burnley, il Tottenham rischia di saltare un'altra sfida di Premier League questa volta per il focolaio Covid che è scoppiato tra domenica e lu ...