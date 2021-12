Test rapido di Roche distinguerà il Covid dall'influenza: risultato in 30 minuti (Di martedì 7 dicembre 2021) Roche lancerà il Test rapido per l’antigene Sars-cov-2 e influenza A/B nei paesi che accettano il marchio Ce per consentire una rapida differenziazione delle infezioni respiratorie virali.Il Test rapido combinato dell’antigene distingue rapidamente tra Sars-cov-2 e infezioni da virus A e B dell’influenza, con risultati pronti in meno di 30 minuti, consentendo decisioni informate sulle decisioni di gestione del paziente e della pandemia. Il kit di analisi economico e piccolo, senza strumenti, consente un comodo utilizzo per gli operatori sanitari in diversi punti di cura e in conTesti con risorse limitate. Il Test funziona perfettamente con nav ify pass, la soluzione digitale di Roche che consente agli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021)lancerà ilper l’antigene Sars-cov-2 eA/B nei paesi che accettano il marchio Ce per consentire una rapida differenziazione delle infezioni respiratorie virali.Ilcombinato dell’antigene distingue rapidamente tra Sars-cov-2 e infezioni da virus A e B dell’, con risultati pronti in meno di 30, consentendo decisioni informate sulle decisioni di gestione del paziente e della pandemia. Il kit di analisi economico e piccolo, senza strumenti, consente un comodo utilizzo per gli operatori sanitari in diversi punti di cura e in coni con risorse limitate. Ilfunziona perfettamente con nav ify pass, la soluzione digitale diche consente agli ...

