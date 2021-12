Calcio: scontri prima di Napoli-Lazio, scarcerati 5 ultrà (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Fabio Provvisier ha convalidato l’arresto in flagranza dei cinque tifosi del Napoli ritenuti coinvolti negli scontri tra ultras del Napoli con le forze di polizia avvenuti la sera dello scorso 28 novembre in occasione dell’incontro di Calcio Napoli-Lazio. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per A.B. e per G.M. entrambi di 39 anni e l’obbligo di dimora per P.F. 35 anni e D.R. di 30 anni (per entrambi è stato disposto anche l’obbligo di presentazione). Per l’ultimo indagato, R.L.M., di 27 anni, è stato invece disposto solo l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Per tutti gli indagati, difesi dall’avvocato Emilio Coppola, la Procura ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il giudice per le indagini preliminari diFabio Provvisier ha convalidato l’arresto in flagranza dei cinque tifosi delritenuti coinvolti neglitra ultras delcon le forze di polizia avvenuti la sera dello scorso 28 novembre in occasione dell’incontro di. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per A.B. e per G.M. entrambi di 39 anni e l’obbligo di dimora per P.F. 35 anni e D.R. di 30 anni (per entrambi è stato disposto anche l’obbligo di presentazione). Per l’ultimo indagato, R.L.M., di 27 anni, è stato invece disposto solo l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Per tutti gli indagati, difesi dall’avvocato Emilio Coppola, la Procura ...

