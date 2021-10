Adele: lo stile dell’artista inglese che rilancia il trench (Di lunedì 18 ottobre 2021) Life&People.it Lo stile di Adele, una delle più grandi cantautrici al mondo, è rimasto praticamente immutato nel corso degli anni. Questo è un punto interessante, considerato quanto la forma fisica dell’artista sia mutata, particolarmente di recente. La cantante britannica, anche oggi, porta con sé un’eleganza tutta britannica e bon ton sartoriale che le è stata cucita addosso fin dai suoi esordi di carriera. Un approccio alla moda che non è cambiato, nonostante i numerosi chili persi. Lo stile di Adele, ancora oggi, è fatto soprattutto da abiti lunghi dai toni scuri. Quando la cantante aveva 30 chili in più, qualche anno fa, il nero e il blu erano funzionali a rendere la sua figura più leggiadra. Oggi, invece, questi colori sono rappresentazione di una donna risoluta, che ha sofferto molto ma è ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 18 ottobre 2021) Life&People.it Lodi, una delle più grandi cantautrici al mondo, è rimasto praticamente immutato nel corso degli anni. Questo è un punto interessante, considerato quanto la forma fisicasia mutata, particolarmente di recente. La cantante britannica, anche oggi, porta con sé un’eleganza tutta britannica e bon ton sartoriale che le è stata cucita addosso fin dai suoi esordi di carriera. Un approccio alla moda che non è cambiato, nonostante i numerosi chili persi. Lodi, ancora oggi, è fatto soprattutto da abiti lunghi dai toni scuri. Quando la cantante aveva 30 chili in più, qualche anno fa, il nero e il blu erano funzionali a rendere la sua figura più leggiadra. Oggi, invece, questi colori sono rappresentazione di una donna risoluta, che ha sofferto molto ma è ...

