EA Sports NHL 22 | ora disponibile in tutto il mondo

(Di domenica 17 ottobre 2021) Electronic Arts offre una vera e propria svolta nell’esperienza dell’hockey sul ghiaccio grazie al nuovissimo EANHL 22, orainilEssendo il primo gioco di EAbasato sul motore FrostbiteTM, NHL 22 avvicina i giocatori al ghiaccio come mai prima d’ora con l’aggiornamento graficamente più importante fino ad oggi, insieme ad ambientazioni, dettagli del giocatore ed effetti di luce migliorati. Superstar X-Factors, un nuovo sistema di abilità che porta direttamente nel gioco i tratti distintivi della lega, aggiunge un entusiasmante livello di competizione. EANHL 22: hockey per tutti Come ha affermato Sean Ramjagsingh, Vice Presidente e GM di EA, “NHL 22 tira fuori la Superstar nei giocatori, dando loro la possibilità ...

Electronic Arts offre una vera svolta all'esperienza di hockey in NHL 22, ora disponibile in tutto il mondo. Essendo il primo gioco di EA basato sul motore Frostbite, NHL 22 avvicina i giocatori al ghiaccio come mai prima d'ora con l'aggiornamento graficamente più importante fino ad oggi, insieme ad ambientazioni, dettagli del giocatore ed effetti di luce migliorati.