Foto – Iniziativa degli Ultras ’72 | “Ripudiati | ma sempre innamorati”

(Di sabato 16 ottobre 2021)'72, l'appello lanciato a tutti i tifosi di ritrovarsi domani all'hotel del Napoli per scortare la squadra al Maradona L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

FrancescoPonzin : RT @AstronautiCAST: Una simpatica iniziativa di NASA. Lucy arriverà agli asteroidi troiani fra 12 anni, e noi dove saremo fra 12 anni? Come… - Kikka_Fronti : RT @AstronautiCAST: Una simpatica iniziativa di NASA. Lucy arriverà agli asteroidi troiani fra 12 anni, e noi dove saremo fra 12 anni? Come… - vedanama : RT @AstronautiCAST: Una simpatica iniziativa di NASA. Lucy arriverà agli asteroidi troiani fra 12 anni, e noi dove saremo fra 12 anni? Come… - letiziadavoli : RT @AstronautiCAST: Una simpatica iniziativa di NASA. Lucy arriverà agli asteroidi troiani fra 12 anni, e noi dove saremo fra 12 anni? Come… - Enrico_Kine : RT @AstronautiCAST: Una simpatica iniziativa di NASA. Lucy arriverà agli asteroidi troiani fra 12 anni, e noi dove saremo fra 12 anni? Come… -

Ultime Notizie dalla rete : Foto Iniziativa

forzAzzurri

... promotore della Giornata Ecologica insieme ai figli Simone e Irene, titolari dell'azienda reggiana che opera da oltre 40 anni nel settore dell'edilizia " la nostratestimonia che la ...L'si è concretizzata, nel corso del 2020, con una prima raccolta fondi in grado di ... Tra ledisponibili, tutte stampate in formato 30x42 su carta Epson Luster, ci sono anche ritratti ...Iniziativa degli Ultras '72, l'appello lanciato a tutti i tifosi di ritrovarsi domani all'hotel del Napoli per scortare la squadra al Maradona ...REGGIO EMILIA – Armati di sacchi, ramazze, pinze e guantoni, con una decina di camion cassonati al seguito, i titolari e i collaboratori dell’azienda reggiana Benassi, questa mattina, dalle 7 hanno ri ...