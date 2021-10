Marchisio difende Balotelli | “Se faceva male gli dicevano di…”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Le parole di Claudiosugli episodi di razzismo nel mondo del calcio, ad esempio quelli di cui è stato vittima l’attaccante italiano, Mario. Al Salone del Libro di Torino tante le presenze eccellenti, anche del mondo del calcio. Vi ha presenziato, ad esempio, Claudio, ex calciatore e grande tifoso della Juventus, il quale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marchisio difende

SerieANews

Civitanovabene e taglia l'aria con la conclusione velenosa di Lucarelli (13 - 8). Un'altra ... Anzani 6, Balaso (L), Garcia Fernandez 11, Kovar 5, Sottile,(L) ne, Juantorena 11, ...intervista, le parole prima di Spezia Juve CENTROCAMPO " Possiamo dire che manca ... Io penso che dal centrocampo nasce la base per una squadra, ma sie si attacca in 11. Non è sempre ...