Napoli: Ospina insostituibile. Osimhen forza della natura. Torino? Spalletti non è abituato a… (Di martedì 12 ottobre 2021) Di Fusco: “Ospina è insostituibile” Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli: “Le dinamiche del ballottaggio Ospina-Meret sono cambiate, quest’anno. Ospina merita ciò che sta avendo, diventa difficile escludere un portiere che si esprime con questa continuità. Sta giocando benissimo, non vedo perchè Spalletti debba toglierlo. Sono sempre stato pro Alex Meret ma nel calcio le dinamiche cambiano. Guardate la difesa: Manolas sembrava intoccabile, oggi Rrahmani non è sostituibile. La crescita di Meret è stata rallentata per la cattiva gestione del passato e mi riferisco a Gattuso: se punto su su Meret, gli devo concedere qualche errore. E’ stato gestito malissimo. Ma Alex non è stato fortunato se guardiamo gli ... Leggi su retecalcio (Di martedì 12 ottobre 2021) Di Fusco: “” Raffaele Di Fusco, ex portiere del, è intervenuto nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss: “Le dinamiche del ballottaggio-Meret sono cambiate, quest’anno.merita ciò che sta avendo, diventa difficile escludere un portiere che si esprime con questa continuità. Sta giocando benissimo, non vedo perchèdebba toglierlo. Sono sempre stato pro Alex Meret ma nel calcio le dinamiche cambiano. Guardate la difesa: Manolas sembrava intoccabile, oggi Rrahmani non è sostituibile. La crescita di Meret è stata rallentata per la cattiva gestione del passato e mi riferisco a Gattuso: se punto su su Meret, gli devo concedere qualche errore. E’ stato gestito malissimo. Ma Alex non è stato fortunato se guardiamo gli ...

Advertising

Enzovit : Napoli: Ospina insostituibile. Osimhen forza della natura. Torino? Spalletti non è abituato a... - cn1926it : #Meret, il rinnovo con il #Napoli è ancora in fase di stallo: la situazione - Ftbnews24 : ?? #Napoli, Ospina oscura Meret: il rinnovo è un rebus #Napoli #NapoliSpartak #UEL #FiorentinaNapoli #Spalletti… - CorriereQ : Ospina muro del Napoli, Maignan la sorpresa, occhio a Milinkovic-Savic - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdM – Ospina potrebbe sedersi in panchina contro il Torino: ecco perchè… -