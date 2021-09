Spalletti: “Partita ben fatta, potevamo chiuderla prima. Il gruppo è compatto. C’è da migliorare” (Di domenica 26 settembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Cagliari. Queste le parole del tecnico dei campani: “Dobbiamo migliorare sulla trequarti, abbiamo le qualità e c’è la possibilità per stanare lo spazio per poi occuparlo. Siamo felici per il primo posto, ma dobbiamo ancora crescere, c’è potenzialità come ho detto prima. Stasera abbiamo fatto una buona Partita l’abbiamo gestita bene senza forzare niente. Sarebbe stato meglio chiuderla prima, la gente si aspetta sempre tanto e bisogna ancora crescere e vedere se si reagisce ai momenti di difficoltà. Dobbiamo stare sul pezzo ed essere coscienti di quello che siamo e dove dobbiamo andare. Poi ci sono tante squadre che ancora devono andare a regime e possono fare tanti punti come stiamo facendo noi”. Su ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Cagliari. Queste le parole del tecnico dei campani: “Dobbiamosulla trequarti, abbiamo le qualità e c’è la possibilità per stanare lo spazio per poi occuparlo. Siamo felici per il primo posto, ma dobbiamo ancora crescere, c’è potenzialità come ho detto. Stasera abbiamo fatto una buonal’abbiamo gestita bene senza forzare niente. Sarebbe stato meglio, la gente si aspetta sempre tanto e bisogna ancora crescere e vedere se si reagisce ai momenti di difficoltà. Dobbiamo stare sul pezzo ed essere coscienti di quello che siamo e dove dobbiamo andare. Poi ci sono tante squadre che ancora devono andare a regime e possono fare tanti punti come stiamo facendo noi”. Su ...

