Elezioni Germania, i risultati in diretta – Per la Cdu di Laschet peggior voto della storia: “Ma governo sarà con noi”. Spd di Scholz in leggero vantaggio: “Elettori mi vogliono cancelliere” (Di domenica 26 settembre 2021) Testa a testa tra il candidato della Spd Olaf Scholz e lo sfidante della Cdu Armin Laschet: le proiezioni che arrivano un’ora e mezza dopo la chiusura dei seggi in Germania confermano le attese della vigilia, con i due principali partiti a giocarsi la prima posizione e nessun chiaro vincitore. Per la Zdf l’Spd è in vantaggio con il 25,7% e la Cdu-Csu segue al 24,6%. I Verdi sono dati al 14,4%, i liberali (Fdp) all’11,7, l’AfD all’10,7, la Linke al 5%, la percentuale minima che consente di entrare nel Bundestag. Le Elezioni che sanciscono la fine dell’era di Angela Merkel, confermano che la Germania è un bivio: potrà andare verso un governo a sinistra, con la Spd e i Verdi al governo insieme ai liberali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Testa a testa tra il candidatoSpd Olafe lo sfidanteCdu Armin: le proiezioni che arrivano un’ora e mezza dopo la chiusura dei seggi inconfermano le attesevigilia, con i due principali partiti a giocarsi la prima posizione e nessun chiaro vincitore. Per la Zdf l’Spd è incon il 25,7% e la Cdu-Csu segue al 24,6%. I Verdi sono dati al 14,4%, i liberali (Fdp) all’11,7, l’AfD all’10,7, la Linke al 5%, la percentuale minima che consente di entrare nel Bundestag. Leche sanciscono la fine dell’era di Angela Merkel, confermano che laè un bivio: potrà andare verso una sinistra, con la Spd e i Verdi alinsieme ai liberali ...

